Kahramanmaraş'ta balık tutmak için baraj gölüne giren çocuk ile babası boğuldu
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Kahramanmaraş'ta balık tutmak için baraj gölüne giren çocuk ile babası boğuldu

Kahramanmaraş'ta balık tutmak için baraj gölüne giren çocuk ile babası boğuldu
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Suriyeli baba, balık tutmak için baraj göletine giren oğluyla boğuldu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Suriyeli baba, balık tutmak için baraj göletine giren oğluyla boğuldu.

Köseli Mahallesi Aşıklar mevkisinde balık tutmak için Sır Barajı'na giren Suriyeli 7 yaşındaki Bilal Bekro, bir süre sonra gözden kayboldu.

Oğlunun suda boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine baba Yusuf Bekro da gölete girdi.

Baba ve oğlunun gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis, AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu baba ve oğlunun cesetlerine ulaşıldı.

Cenazeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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