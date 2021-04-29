Kahramanmaraş'ta ATM'nin fazla verdiği 13 bin lirayı polise teslim eden işçi ödüllendirildi
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Kahramanmaraş'ta ATM'nin fazla verdiği 13 bin lirayı polise teslim eden işçi ödüllendirildi

Kahramanmaraş'ta ATM'nin fazla verdiği 13 bin lirayı polise teslim eden işçi ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta özel bir bankaya ait ATM'nin fazla verdiği 13 bin lirayı polise teslim eden işçi ödüllendirildi.

Kahramanmaraş'ta özel bir bankaya ait ATM'nin fazla verdiği 13 bin lirayı polise teslim eden işçi ödüllendirildi.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Ahmet Kavak, personelleri Müjdat Çimen'i davet ederek, sergilediği örnek davranışından dolayı kendisine teşekkür etti.

Kavak, 100 lira para çekmek için gittiği ATM'nin fazla verdiği 13 bin lira parayı polise teslim eden Çimen'i plaket ve özel hediye ile ödüllendirdi.

Kavak gazetecilere yaptığı açıklamada, Çimen'in sergilediği davranışın kendilerini onurlandırdığını söyledi.

Bu davranışın herkese örnek olması temennisinde bulunan Kavak, "Bu güzel davranışı duyunca mutlu oldum. Aylık aldığı ücretin birkaç katı olan parayı alma noktasında en ufak bir tereddüt yaşamadan harekete geçiyor. Hemen amiriyle irtibata geçiyor. Bu emaneti de teslim etmek için heyecanla beklediğini biliyoruz." dedi.

Kavak, KASKİ'nin böyle bir çalışanı olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, bu güzel davranışın herkese örnek olmasını dilediklerini aktardı.

Çimen de "Buraya başladığımda işimizin hizmet olduğunu anladım. Bu yaptığım hareketin de vatandaşımıza karşı hizmet olduğuna eminim." diye konuştu.

KASKİ bünyesinde görev yapan Müjdat Çimen, dün Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan özel bir bankanın ATM'sinden para çekmek istemiş, 100 lira para çekmek için gittiği ATM'nin 13 bin lira fazla para verdiğini görünce durumu amirlerine bildirmişti.

Onikişubat Serintepe Şehit Celil Dağ Polis Merkezi'ne giden Çimen, burada tutanak karşılığında parayı teslim etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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