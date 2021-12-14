Kahramanmaraş'ta, 4 kişinin ölümünün ardından sahte içkiye sıkı denetim

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, dün kentte 4 kişinin ölümüne yol açan sahte içkiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Cebeoğlu, ölen kişilerin içkileri internetten sipariş verdikleri etil alkolle yaptıklarını tespit ettiklerini, aynı firmadan sipariş veren 10 kişinin adreslerinde yapılan aramada da 15 litre etil alkol ele geçirildiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta, içki içtikten sonra rahatsızlanan 7 kişi hastanelere başvurdu. İlk müdahalelerin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bu kişilerden Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62), Ali Kalaycı (71) ve Aytekin Karagenç (65) yaşamını yitirdi. Diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Salim Cebeloğlu ayrıca yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte sahte içkiye karşı denetimlerini de artırdıklarını kaydederek, "Yılbaşı nedeniyle İçişleri Bakanımızın direktifleri doğrultusunda sahte içki yapımı, piyasaya sürülmesi ve tüketimi noktasında vatandaşımızın genel sağlığını tehdit edecek uygulamalar yapıyoruz. Yine bu uygulamalar ilimizde aynı süreklilik ve hızda devam edecektir. Bunun haricinde günlük kontrollerimiz var, özellikle bu tür maddelerin satışı yapılan yerlerde günlük denetimlerimiz de devam etmekte" diye konuştu.