Kahramanmaraş'ta, 4 DEAŞ ve El-Nusra şüphelisi adliyede
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Kahramanmaraş'ta, 4 DEAŞ ve El-Nusra şüphelisi adliyede

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

14.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:47
Kahramanmaraş'ta, 4 DEAŞ ve El-Nusra şüphelisi adliyede

'ta, ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi üyelerine yönelik salı günü kent merkezi ve ilçelerde çok ayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda isimleri açıklanmayan 4 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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