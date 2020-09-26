Kahramanmaraş'ta 2 metrelik balık yakalandı

Kahramanmaraş'ta baraj göllerinde yakalanan 2 metre uzunluğundaki yayın balığı görenlerin dikkatini çekiyor.

Kahramanmaraş'ta baraj göllerinde yakalanan 2 metre uzunluğundaki yayın balığı görenlerin dikkatini çekiyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Balık Pazarında 30 yıldır esnaflık yapan İbrahim Sarı, baraj göletinde yakalanan yayın balığını iş yerinde sergiledi. Yaklaşık 100 kilogram gelen yayın balığının kilo fiyatı ise 150 lira civarında. Çevreden geçen vatandaşların dikkatli bakışları arasında balığın satışını yapan balıkçı esnafı Sarı, "Bu mevsimde bu tür balıklar baraj göletlerinde yakalanır ancak bu balık şimdiye kadar olanları en büyüğü bir insan boyundan da daha uzan. Yaklaşık 2 metre ve 100 kilogram olarak hesaplandı. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı