KAHRAMANMARAŞ Şehit polis memuru Osman Gül, son yolculuğuna uğurlandı
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KAHRAMANMARAŞ Şehit polis memuru Osman Gül, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Osman Gül, son yolculuğuna uğurlandıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Osman Gül (27), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

10.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:51

Şehit polis memuru Osman Gül, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Osman Gül (27), memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Polis Osman Gül için Andırın ilçesi Bulgurkaya Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, şehit oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken annesi Cennet ve babası Mehmet Ali Gül'ü, yakınları teselli etmeye çalıştı. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanıp, ağladı. Bazı yakınları asker selamı vererek şehidi son yolculuğuna uğurladı.

İkindi vakti İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Gül'ün cenazesi, mesai arkadaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit polis memurunun cenazesi, götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER İskender ZENGİNANDIRIN, (Kahramanmaraş), (DHA)-

KAHRAMANMARAŞ Şehit polis memuru Osman Gül, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

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