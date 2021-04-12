Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, S.A, A.Ş, H.H, E.K. H.E.H. ve A.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Ş'nin bomba düzenekleri konusunda eğitim aldığı, 2013-2015 yılları arasında Suriye'nin Halep bölgesinde DEAŞ adına birçok silahlı ve bombalı eyleme karıştığı, S.A.nın örgütte sözde "emir" konumunda faaliyet yürüttüğü ve silahlı faaliyetlerde bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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