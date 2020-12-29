Kahramanmaraş'ın neyi meşhur? Kahramanmaraş'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Kahramanmaraş'ın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Kahramanmaraş'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Kahramanmaraş'ta yenilebilecek yemekler nelerdir? Kahramanmaraş'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Kahramanmaraş'ın en meşhur yemekleri, Kahramanmaraş'ın en meşhur yerleri...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Kahramanmaraş'ın neyi meşhurdur, Kahramanmaraş'ın nesi meşhur? Kahramanmaraş'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

KAHRAMANMARAŞ'IN NEYİ MEŞHUR?

Kahramanmaraş ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tirşik Çorbası

Ciğerli Bulgur Pilavı

Maraş Köfte

Maraş Dondurması

Un Sucuğu

Maraş Tarhanası

Maraş Tava

Eli Böğründe

Maraş Paça

Sömelek Köfte

Kalili Köfte

Acem Pilavı

Kahramanmaraş'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.