Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

AA - Murat Yardımcı - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

EKİNÖZÜ, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitim gören öğrenciler için 11 Mart Cuma günü okulların tatil edildiği kaydedildi.

AA / Murat Yardımcı - Güncel

Kahramanmaraş, Ekinözü, kar, Güncel, Haberler

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