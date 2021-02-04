Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde elektrik ve su kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor
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Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde elektrik ve su kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor

04.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:44
Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde elektrik ve su kesintileri hayatı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Göksun, Pazarcık, Türkoğlu ve Andırın ilçelerinde yoğun kar yağışında elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Göksun, Pazarcık, Türkoğlu ve Andırın ilçelerinde yoğun kar yağışında elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, 31 Ocak Pazar günü etkili olan yoğun kar yağışının ardından 5 ilçede elektrik direklerinin yıkılması ve enerji hatlarının kopması sonucu, 5 gündür bazı mahallelere enerji verilemiyor.

İlçelerde, belediye ve AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, ilçelerde suların da kesilmesi nedeniyle vatandaşlar ihtiyaçlarını kaynak suyu çeşmelerinden karşılıyor.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ'den açıklama

Yazılı açıklama yapan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım AŞ, 5 ilçedeki bazı şebeke ağlarında iletken kopmaları yaşandığı ve kalıcı hasarlı arızalar oluştuğu belirtildi.

Hasarlar sonucunda birçok mahallede çok sayıda kullanıcının elektriklerinin kesildiği aktarılan açıklamada, "Yağışın ardından önlemini alan kurumumuz ilk arıza ile sahada 60 ekip ve 130 personele ilaveten takviye olarak 25 ekip ve 120 yüklenici firma personeli ile arızalara müdahale etmeye başlamıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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