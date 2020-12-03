Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı
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Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı

03.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:35

Kahramanmaraş'ta hakkında yakalama kararı bulunan cinayet zanlısının gözaltına alınmak istenirken açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu, 1 polis ise yaralandı. Başlatılan operasyon sonucunda yakalanan zanlının o anları kameralara yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet Karataş'ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin bulunduğu otele baskın düzenledi.

BİR POLİSİMİZİ ŞEHİT ETTİ

Polisi gören zanlı, havalandırma boşluğunun olduğu alana girerek kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından birisi karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Yaralanan polislerden birisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Otelin çevresi ablukaya alınırken, Özel Harekat polisleri de yolu yaya ve araç ulaşımına kapatıp, sivillerin uzaklaştırılmasının ardından otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etti. Otelde kalanları tahliye eden polislerin yaptığı aramada, şüpheliye ulaşılamadı. Şüphelinin kaldığı odadaki eşyalar ise incelemeye alındı.

Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı

ZANLI YAKALANDI

Saldırının ardından zanlı kaçmaya başlarken polis ekipleri kent genelinde kapsamlı bir incelemeye başlattı. Ekipler bölgede bulunan mobese ve güvenlik kameralarıyla zanlının yerini saptarken, zanlı yapılan operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı
Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (9)
SEMA: polıs karanlık odalarda görür bu hainin işini görürde şehıdımızın aılesının uzuntusu öfkesı dınermı hıç. . .
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KAAN: Sag neden yakaliyosunuz bu haini oldurseydiniz yasama hakki yok teroristin
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MHP NİN AF YAYGARASIYLA 10 SENE SONRA: aramızda
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