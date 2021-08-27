Kahramanmaraş "Elbistan off-road Şenlikleri" başlıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 28-29 Ağustos tarihlerinde off-road yarışları gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 28-29 Ağustos tarihlerinde off-road yarışları gerçekleştirilecek.

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ELOFF) işbirliğinde düzenlenen "Elbistan off-road Şenlikleri" 28-29 ağustos tarihlerinde şehrin Ekinözü yol kavşağı üst kısmında inşa edilen pistte yapılacak.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, hafta sonu yapılacak etkinliklerin on binlerce kişi tarafından izlenmesinin beklendiğini söyledi.

Organizasyonu 50 ilden 100 civarında sporcunun katılacağını belirten Gürbüz, şunları kaydetti.

"Bir önceki programımızı yaklaşık 20 bin seyirci izlemişti. Bu yıl daha çok izleyici olacağını düşünüyoruz. Elbistan'a sosyal ve kültürel anlamda bu tip etkinliklerin çok büyük faydaları var. Ekonomik anlamda da ciddi faydaları var. Biz tüm şehri inşallah yakın civardaki ilçelerle beraber buradaki off-road etkinliklerine davet ediyoruz." diye konuştu.

Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü Başkanı Galip Şahin de organizasyonla ilçenin tanıtımına katkı sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk