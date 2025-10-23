Kahramanmaraş deprem mi oldu, 23 Ekim Perşembe?

Haberler

23 Ekim Perşembe
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.08'de Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 7,1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar "Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 22.08'deki depremin yerin 7.11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası Kahramanmaraş deprem mi oldu araştırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Meydana gelen her deprem, bu kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD, meydana gelen depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik verileri düzenli olarak paylaşarak şeffaf bir bilgi akışı sunuyor. Kurum ayrıca, afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak amacıyla yıl boyunca eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri yürütüyor.

Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik gözlem ağıyla yer hareketlerini anlık olarak tespit edip değerlendirmeler yapıyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, hem kamuoyunun güncel verilere erişimini kolaylaştırıyor hem de uzmanların olası risk analizlerinde önemli bir referans oluşturuyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 22.08'deki depremin yerin 7.11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

