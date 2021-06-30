KAHRAMANMARAŞ - Cami çıkışı tabancayla vurularak öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kişi, cami çıkışında tabancayla vurularak öldürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir kişi, cami çıkışında tabancayla vurularak öldürüldü.

Serintepe Mahallesi'ndeki Serintepe Yayla Camisinden çıkan Fahri Y, tabancalı bir kişinin saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine cami avlusuna gelen ekipler, Fahri Y'nin karnından vurulduğunu tespit etti. Fahri Y, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik önlemi alarak saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bastonlu bir kişinin camiye girişi, belindeki tabancaya elini atması görüldü. Bir başka kamera açısından ise Fahri Y'nin camiden çıkarken merdivenlerde durduğu, karnından vurulduğu halde camiye doğru hareket etmesi ve yere yığılması yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak