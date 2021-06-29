Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den tavukları telef olan kadın girişimciye destek
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den tavukları telef olan kadın girişimciye destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den tavukları telef olan kadın girişimciye destek
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tavukları telef olan kadın girişimciye 1000 tavuk desteği sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tavukları telef olan kadın girişimciye 1000 tavuk desteği sağlayacak.

Güngör, beraberinde TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ile Pazarcık ilçesi Kelleş Mahallesi'nde elektrik arızası nedeniyle soğutma fanları bozularak çiftlikteki tavukları telef olan Sevim Demir'i ziyaret etti.

Burada Demir ile bir süre görüşen ve 1000 tavuk sözü veren Güngör, kadın girişimcilerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Güngör, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5 bin tavuğun Sevim Demir'e çarşamba günü teslim edileceğinin müjdesini verdi.

Demir de başta Cumhurbaşkanı olmak üzere milletvekillerine ve belediye başkanlarına çok teşekkür ettiklerini dile getirerek, "Devletimizin gücünü bir kez daha görmüş olduk. Biz büyük bir devletiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den tavukları telef olan kadın girişimciye destek - Haberler
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