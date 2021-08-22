Kahramankazan Millet Bahçesi'nde sona doğru
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Kahramankazan Millet Bahçesi'nde sona doğru

Kahramankazan Millet Bahçesi'nde sona doğru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Kahramankazan'da yapımı hızla devam eden Millet Bahçesi'nin önümüzdeki günlerde hizmete girmesi hedefleniyor.

Ankara Kahramankazan'da yapımı hızla devam eden Millet Bahçesi'nin önümüzdeki günlerde hizmete girmesi hedefleniyor.

Kahramankazan Millet Bahçesi'nde yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki günlerde hizmete girmesi hedeflenen millet bahçesinde birçok donatı yer alacak. TOKİ tarafından yapım çalışmaları sürdürülen Millet Bahçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 191 dönümlük alan üzerine kurulurken, önümüzdeki günlerde de tamamlanarak, hizmete girmesi hedefleniyor.

Millet bahçesinde yok yok

Tam 191 dönümlük alan üzerine kurulacak Kahramankazan Millet Bahçesi'nin içerisinde birçok donatı yer alacak. Spor kompleksleri, bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, Şehitler Yolu, Ata Sporları Merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de olacağı birçok unsur yer alacak.

Ankaralılara nefes alma imkanı sunacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yapım çalışmalarını yerinde denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Millet bahçesinin önümüzdeki günlerde hizmete girmesini hedeflediklerini belirten Başkan Oğuz, çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü söyleyerek, "Ankara kent merkezine 20 dakikalık uzaklıkta olan Kahramankazan Millet Bahçemiz, şehrin gürültüsünden kurtularak, rahat bir nefes almak isteyenlerin de uğrak noktası olacak. Kahramankazanımızın çehresini değiştirecek olan Millet Bahçemize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile tüm emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan Millet Bahçesi'nde sona doğru
Kahramankazan Millet Bahçesi'nde sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kahramankazan Millet Bahçesi'nde sona doğru - Haberler
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