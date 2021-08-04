Kahramankazan'dan Manavgat'a 3 tır yardım gönderildi
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Kahramankazan'dan Manavgat'a 3 tır yardım gönderildi

Kahramankazan'dan Manavgat'a 3 tır yardım gönderildi
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımlardan oluşan 3 tır, Manavgat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımlardan oluşan 3 tır, Manavgat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uğurlandı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı koordinesinde, belediye ve AK Parti İlçe Teşkilatı iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından dolayı yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar ve hayvanları için 3 tır yardım toplandı.

Belediye önünde düzenlenen törenle yardım tırları yangın bölgesine uğurlandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, törendeki konuşmasında, Ankara'daki parti teşkilatlarının topladığı yardımın 55 tırı bulduğunu söyledi.

Turan, "Teşkilatımızdan arkadaşlarımız da yangın bölgelerindeler. Bu milletin mayasında birlik beraberlik vardır. Zor zamanlarda hep birliğimizi beraberliğimizi koruduk. Ben bu vesileyle tüm Kahramankazanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Kahramankazan'dan Manavgat'a 3 tır yardım gönderildi
Kahramankazan'dan Manavgat'a 3 tır yardım gönderildi
Kahramankazan'dan Manavgat'a 3 tır yardım gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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