Kahramankazan'da Parklar Artık Daha Güvenli

Kahramankazan'da 41 park ve bahçe, belediye tarafından gece görüş özelliğine sahip kameralar ile takip ediliyor.

Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan 41 adet parka 172 adet yüksek çözünürlüklü ve gece görüş özelliğine sahip kamera yerleştirildi. Kameralardan elde edilen görüntüler kurulan merkezde görevli personel tarafından 7/24 takip ediliyor. Ayrıca kameralardan elde edilen görüntüler merkezde kayıt altına alınırken, Kahramankazan Belediyesinin internet sitesinden de canlı olarak izlenebiliyor. Proje ile özellikle çocukların daha çok zaman geçirdiği parklarda aileler çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığıyla vakit geçirecek. Proje ile başta çocuk istismarı olmak üzere madde bağımlılarının parklardan uzak tutulması, darp, kavga, hırsızlık ve kapkaç gibi olayların da önüne geçilecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye içerisinde kurulan kamera izleme merkezini denetleyerek, uzman personelden sisteme ilişkin bilgi aldı. Parklara yerleştirilen kamera sistemiyle parkların artık daha da güvenli hale geldiğini belirten Ertürk, "İlçemizdeki 41 parkımızın tamamı yüksek çözünürlüklü ve gece görüşü özelliğine sahip kameralarla donatıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu alandaki talimatları doğrultusunda ailelerimiz ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın sıklıkla kullandığı parklarımız artık daha güvenli. Çocuk istismarı başta olmak üzere buralarda meydana gelebilecek tüm olumsuzlukların inşallah önüne geçildi. Bu sistemin devreye girmesiyle birlikte buralarda yaşanan adli olaylarda da ciddi düşüşler sağlandı" diye konuştu.

Kahramankazanlı aileler ve çocuklar da uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. Aileler artık gönül rahatlığıyla parklarda çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Belediye Başkanımız Lokman Ertürk'e bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - ANKARA

Kaynak: İHA