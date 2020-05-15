Kahramankazan'da koyun banyoluğu hizmete girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramankazan'da koyun banyoluğu hizmete girdi

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki hayvan yetiştiricileri için koyun yıkama makinesi hibe ederek Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlattı.

Kahramankazan'da koyun banyoluğu hizmete girdi
15.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:26

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki hayvan yetiştiricileri için koyun yıkama makinesi hibe ederek Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlattı. Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğu, köy köy gezerek koyun yetiştiricilerine hizmet verecek.

Kahramankazan Belediyesi hayvan üreticilerinden gelen talepler doğrultusunda ilçedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hizmetine sunulmak üzere Ziraat Odası'na Mobil Koyun Banyoluğu satın alarak hibe etti.

Mobil koyun banyoluğu, düzenlenen törenle hizmete girdi. Soğulcak Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk ile hayvan yetiştiricileri ve çiftçiler katıldı.

Koyunların banyo keyfi

Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğunun ilk durağı ise Soğulcak Mahallesi oldu. Buradaki hayvan yetiştiricileri, koyunlarını mobil banyolukta yıkadı. Banyoluğun içerisine ilacı Belediye Başkanı Oğuz ve Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk birlikte döktü.

Banyoluğun hazırlanmasından ardından koyunlar tek tek buraya sokularak temizlendi. Koyunların temizlenmesi sırasında oldukça renkli görüntüler de yaşandı. Koyunların dezenfekte edilmesi amacıyla faaliyete geçirilen mobil koyun banyoluğu köy köy gezip hizmet vererek, hayvan yetiştiricilerinin işini kolaylaştıracak.

Çiftçi ve üreticimizin yanındayız

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Ülkemiz için üreten, ülkemize değer katan çiftçi sanayici, hayvan yetiştirici tüm kesimlerin yanındayız. Tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Koyun banyoluğu da bunun bir göstergesi olması açısından önemli. Bu hizmet, hayvan yetiştiricilerimizin işini oldukça kolaylaştıracak. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Oğuz ayrıca, geçtiğimiz yıl çiftçilere yönelik verdikleri 1 milyon fide desteğini bu yıl da devam edeceklerini belirterek, 20 Mayıs'ta ilçedeki 500 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 1 milyon sebze fidesi dağıtacaklarını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Öztürk verdikleri destekten dolayı başkan Oğuz'a teşekkür etti. Mobil koyun banyoluğunun Ankara'da bir ilk olduğunu anlatan Öztürk, banyoluğun temel geçim kaynağı hayvancılık olan yetiştiricilerin işini büyük ölçüde kolaylaştıracağını kaydetti.

Kahramankazan'da koyun banyoluğu hizmete girdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Haber
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Haber
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Siirt'te 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
Son dakika: Siirt'te 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Türkiye'den Rumların 'insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi' iddiasına yanıt
Türkiye'den Rumların "insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi" iddiasına yanıt
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Ersin Korkut Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Can Bartu Lionel Messi Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar Haziran İngiltere Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kahramankazan'da koyun banyoluğu hizmete girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 20:47:24. #1.15#
title