Kahramankazan'da doğal gaz altyapı çalışması - Haberler
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Kahramankazan'da doğal gaz altyapı çalışması

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Kahramankazan'da doğal gaz altyapı çalışması

Kahramankazan'ın İmrendi ve Orhaniye mahallelerinde doğal gaz altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

Kahramankazan'ın İmrendi ve Orhaniye mahallelerinde doğal gaz altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

İmrendi Mahallesi'ndeki törene, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Başkent Doğalgaz Altyapı Kontrol Müdürü Barış Özgür Kuru, belediye meclisi üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.

Konuşmaların ardından mahalleye doğal gaz hattı döşenmesi için çalışmalar, Kaymakam Parlar ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un temsili olarak ilk boru füzyon kaynağını yapmasıyla başladı.

Kurban kesilmesinin ardından İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır dua etti.

Daha sonra Kaymakam Parlar ve Belediye Başkanı Oğuz, çalışmaları yerinde inceleyerek, doğal gaz hattı döşenecek bölgeyi gezdi.

Başkan Oğuz, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından mahallelerde kış aylarında doğal gazın kullanılmaya başlanacağını belirterek, "Hedefimiz bütün köylerimize doğal gaz götürmektir. Kahramankazan'da doğal gaz olmayan köylere de doğal gaz gelmesi için çalışmalar sürüyor." dedi.

Başkent Doğalgaz Altyapı Kontrol Müdürü Barış Özgür Kuru da taşra mahallelerden ilk olarak Yassıören'de başlayan doğal gaz çalışmasının eylül sonunda tamamlanacağını belirterek, İmrendi ve Orhaniye mahallelerindeki çalışmaların da ekim ayı sonu itibarıyla tamamlanarak evlere doğal gaz verileceğini söyledi.

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Kahramankazan'da doğal gaz altyapı çalışması

Kahramankazan'da doğal gaz altyapı çalışması

Kahramankazan'da doğal gaz altyapı çalışması

Kahramankazan'da doğal gaz altyapı çalışması

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri
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