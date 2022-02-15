Kahramankazan'da bin haneye 500 ton kömür yardımı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine 500 ton kömür yardımında bulundu. Kömür yardımından bin hane faydalanırken, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Hamdolsun ihtiyaç sahibi hiçbir ailemiz, hiçbir çocuğumuz üşümedi" dedi.

Sosyal yardımlar alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, soğuk kış günlerinde de anlamlı bir yardımda bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek, kendilerine kömür yardımında bulundu. İlçedeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen ekipler, kömür dağıtımını kış boyunca düzenli olarak sürdürdü. Ekipler, dağıtımlarını korona virüsle mücadele tedbirlerine büyük hassasiyet göstererek gerçekleştirdi. Bu kapsamda bin haneye 500 ton kömür yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımının yanı sıra 50 ton da odun yardımı yapıldı. Ayrıca talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğalgaz faturalarını ödeme konusunda da yardımda bulunuldu.

"İhtiyaç sahibi hiçbir ailemiz, hiçbir çocuğumuz üşümedi"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'da 58 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. İlçelerindeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin her zaman yanında olduklarınız anlatan Oğuz, "Bu ailelerimize yönelik gerekli yardımları tüm yıl boyunca yapıyoruz. Soğuk kış günlerinde de bu doğrultuda kömür yardımı yaptık. Hamdolsun ihtiyaç sahibi hiçbir ailemiz, hiçbir çocuğumuz üşümedi. Belediye olarak tüm hemşehrilerimizin gücümüz nispetinde her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - ANKARA