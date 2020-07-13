Kahramankazan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri başladı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin ilk gününde mevlit okutularak fotoğraf sergisi açıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin ilk gününde mevlit okutularak fotoğraf sergisi açıldı.

Ulu Cami'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Hava Üssü önünde şehit olan 9 Kahramankazanlı'nın da aralarında bulunduğu 251 şehit için mevlit okutuldu.

Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katıldığı mevlit programının ardından cami bahçesinde "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.

Belediye Başkanı Oğuz camiden çıkanlara, lokma tatlısı dağıttı.

Ayrıca etkinlikler kapsamında internet üzerinden iki gün sürecek on-line satranç turnuvası başlatıldı.

Kaynak: AA