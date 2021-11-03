Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, lise öğrencileriyle buluştu

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, liseli gençlerle bir araya geldi.

"Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında bir dönem müdürlük yaptığı Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'ni ziyaret eden 21 yıllık edebiyat öğretmeni Oğuz, öğrencilerle sohbet etti.

Programda konuşan Oğuz, gençlere kendilerine hedef belirlemelerini ve onu gerçekleştirmek için sabırla çalışmalarını tavsiye ederek, "Sağlam bir hedefiniz varsa hayatta her şey sizin niyetinize ve amacınıza hizmetkar olur. Hedefinizi belirlerken egoist olmayın. Siz bu toprağın çocuğusunuz. Sorumluluklarınız, yalnızca ailenize karşı değildir. Milletinize karşı da sorumluluklarınız var, bunu asla unutmayın." ifadelerini kullandı.

Oğuz, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinlik, öğrencilere satranç takımı hediye edilmesi ve okul gezisiyle sona erdi.???????

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