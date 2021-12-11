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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan 6 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili açıklama

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan 6 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede meydana gelen ve 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede meydana gelen ve 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yusuf Öğüt, Sultan Öğüt, Burcu Sağlam, Nezahat Cıbıroğlu, Nevzat Öğüt ve Abdullah Kocabaş isimli vatandaşlar hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan Mahmut Bayhan, Mahmut Polat ve Mustafa Türe ise kazadan yaralı olarak kurtarıldı. Kazanın ardından vefat eden vatandaşların cansız bedenleri ve yaralılar, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine getirildi. Burada açıklamalarda bulunan Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hayatını kaybedenlerin çoğunun aynı aileye mensup olduğunu belirterek, "Bugün sabah saatlerinde Ankara-İstanbul karayolu, Fatih Sultan Mehmet bulvarı, İmrendi kavşağına yakın bir noktada bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan 3 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Bu haber hepimizi çok derinden üzdü. Ben vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Onlar için de Allah'tan şifalar diliyoruz. Aracın bir tanesi Eskişehir'den Çamlıdere'ye cenaze vesilesiyle geliyor. Sabah saatlerinde Ankara'ya giriş yapıyorlar. Vefat edenleri dört-beş tanesi aynı ailenin mensubu" dedi.

Kazada yaşamını yitiren Abdullah Kocabaş'ın akrabası Hulusi Saban ise "Eskişehir'den geliyorlarmış, Kaza olmuş. cenazeleri varmış. Bacanağım orada vefat etmiş. Yanındaki arkadaşı Osman Polat da vefat etmiş. Diğer tarafı tanımıyoruz. Çamlıderelilermiş, Allah sabır versin" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan 6 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili açıklama

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan 6 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili açıklama

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan 6 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili açıklama

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan 6 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili açıklama

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