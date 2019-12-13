Kahraman topçu yüzbaşı, mezarı başında anıldı

13.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:50

AKDENİZ Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu üyeleri, 1'inci Dünya Savaşı'nda Akdeniz'de Fransız gemisi 'Paris 2'yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i, mezarı başında andı.

1893 Girit'te doğan Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, 1917 yılında, Birinci Dünya Savaşı'nda 4 küçük topu ile İngilizlerin dört uçaklı gemisi 'My Chree'yi Meis'te sulara gömdü. Bir diğer gemiyi de savaş dışı bıraktı. 200'e yakın irili ufaklı tekneyi ve Fransız topçu tabyalarını top ateşi ile yakan Aker, Fransız gemileri 'Paris 2'yi 13 Aralık 1917'de, 'Alexandra'yı da 8 Mart 1918'de Kemer'de top atışlarıyla batırdı. 1919'da Aydın'da Yunanlılar ile yaşanan çatışmada ağır yaralanan Mustafa Ertuğrul Aker, emeklilikten sonra yerleştiği Antalya'da 5 Kasım 1968 tarihinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

'PARİS 2'Yİ BATIRMA YIL DÖNÜMÜNDE MEZAR ZİYARETİAkdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler, Aker'i, Andızlı Mezarlığı'ndaki mezarı başında andı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun öncülüğünde mezarlığa gelen öğrenciler, Aker'i, 'Paris 2'yi batırdığı tarihte ziyaret etmenin anlamlı olduğunu belirterek, dua etti.Prof. Dr. Gökoğlu, Mustafa Ertuğrul da öğrencilere, Aker'in hayatıyla ilgili bilgiler verdi.