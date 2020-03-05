Kahraman Prens Sualtı Maceraları Filmi
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Kaçabilirsin ama aşktan saklanamazsın. Bu durum okyanusun dibinde de geçerli. Eğer adınız Sadko ise, hoş görünümlüyseniz, eğlenceli bir adamsanız ve müzik aleti çalıyorsanız aşk kaçınılmazdır. Ancak onun için öncelikle savaşmanız gerekmektedir.
Yönetmen: Vitaliy Mukhametzyanov, Maksim Volkov
Senaryo: Aleksandr Arkhipov, Dmitriy Novoselov, Slava Se
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Underwater Adventures of Sadko
Yapımcı Firma: CTB Film Company
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: Rusça
Filmin Süresi: 81 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 28.06.2019
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Kaynak: InterSinema.com