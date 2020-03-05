Kahraman Prens Sualtı Maceraları Filmi

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52

Kaçabilirsin ama aşktan saklanamazsın. Bu durum okyanusun dibinde de geçerli. Eğer adınız Sadko ise, hoş görünümlüyseniz, eğlenceli bir adamsanız ve müzik aleti çalıyorsanız aşk kaçınılmazdır. Ancak onun için öncelikle savaşmanız gerekmektedir.

Yönetmen: Vitaliy Mukhametzyanov, Maksim Volkov

Senaryo: Aleksandr Arkhipov, Dmitriy Novoselov, Slava Se

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Underwater Adventures of Sadko

Yapımcı Firma: CTB Film Company

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Rusya

Orijinal Dili: Rusça

Filmin Süresi: 81 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 28.06.2019



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Kaynak: InterSinema.com