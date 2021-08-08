Kahire'nin Nil Nehri kıyısında bir yolcu teknesi alev alev yandı
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Kahire'nin Nil Nehri kıyısında bir yolcu teknesi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alan Zamalek bölgesinin Nil Nehri kıyısındaki bir yolcu teknesinde yangın çıktı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alan Zamalek bölgesinin Nil Nehri kıyısındaki bir yolcu teknesinde yangın çıktı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alan Zamalek bölgesinin Nil Nehri kıyısındaki bir yolcu teknesinde yangın çıktı. Mısır basınında yer alan haberlerde, teknede çıkan yangının ardından kısa sürede çalışanların tahliye edildiği belirtildi. Yerel yetkililerin harekete geçmesi üzerine sivil savunma ve itfaiye ekipleri ise olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması üzerine yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, yangının kısa devre nedeniyle teknenin 2. katında çıktığını ifade etti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kahire'nin Nil Nehri kıyısında bir yolcu teknesi alev alev yandı
Kahire'nin Nil Nehri kıyısında bir yolcu teknesi alev alev yandı
Kahire'nin Nil Nehri kıyısında bir yolcu teknesi alev alev yandı
Kahire'nin Nil Nehri kıyısında bir yolcu teknesi alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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