Kağızmanspor yönetiminden Kaymakam Türkmen'e ziyaret
AA / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel
Kağızmanspor Kulübü Başkanı Canip Korkmaz ve yönetimi, Kaymakam Hamza Türkmen'i ziyaret etti.
Kağızman spor Kulübü Başkanı Canip Korkmaz ve yönetimi, Kaymakam Hamza Türkmen'i ziyaret etti.
Yerel amatör ligde mücadele eden Kağızmanspor'un tarihini ve kulüp çalışmaları hakkında bilgi veren Korkmaz, 150 amatör gencin şu anda çeşitli altyapı yaş kategorilerinde eğitim aldığını söyledi.
Kağızman Kaymakamı Türkmen de altyapıda sporcunun yetiştirilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Altyapıya, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişiminde katkıda bulunmanız memnuniyet verici. Amatör spor kulüpleri her zaman kendi iç dinamikleri ile başarıya koşması çok güzel." dedi.
Başkan Korkmaz ise desteklerinden dolayı Kaymakam Türkmen'e teşekkür etti.
AA / Kağızman Ali Çelik - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet