Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen göreve başladı - Haberler
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Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen göreve başladı

AA / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel
Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen göreve başladı

Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen makamına geçerek görevine başladı.

Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen makamına geçerek görevine başladı.

Hükümet Konağı önünde kurum müdürleri tarafından karşılanan Türkmen, daha sonra Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda tanışma toplantısı düzenledi.

Kaymakam Türkmen, ilçeye hizmet için geldiğini belirterek, "İlçede yoğun bir tempo içerisinde şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceğiz." dedi.

Denizli'de 1986 yılında doğan Türkmen, kamudaki çeşitli görevlerinin ardından 2010 Yılında Tunceli Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı.

Sırasıyla Göynücek, Alaçam, Araban ilçelerinde kaymakam vekilliği yapan Türkmen, Hemşin, Yenipazar, Çatak, Ömerli ile Bismil ilçelerinde ise kaymakamlık görevlerinde bulundu.

AA / Kağızman Ali Çelik - Son Dakika Haberleri
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