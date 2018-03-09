Kağızman'daki Lise Öğrencilerinden Mehmetçik'e Destek

Kars'ın Kağızman ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Kağızman Anadolu Lisesi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak İlçe Tugay Komutanlığına yürüdü.

Burada İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra askerlere çiçek verdi.

Yürüyüşe katılanlardan Kadir Atış, askerin ve polisin yanında olduklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.' Bizler bugün Türk gençleri olarak son damla kana ve son nefesimize kadar ordumuzun yanındayız." dedi.

Türk askerlerinin Zeytin Dalı Harekatı'ndan zaferle döneceğine inandıklarını vurgulayan Atış, "Biliyoruz ki yüce Türk ordusu hayırlısıyla bu seferden de zaferle dönecektir. Türk bilinciyle Kızılelma öyküsüne yürekten inanan gençler olarak Afrin harekatına sonuna kadar destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yağmur altında yapılan yürüyüşe Kağızman Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mehmetçiğe "komando andıyla" destek

Arpaçay ilçesinde de Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde komando andı eşliğinde Türk bayrağı açarak Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Öğrenciler, Afrin'deki Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Okulun öğretmenlerinden Haydar Ali Güney, AA muhabirine, her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını söyledi. Güney, "Mehmetçik için ne yapsak azdır. Burada birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu bilsinler. Allah onların yar ve yardımcısı olsun, gerek duyulduğunda biz de gitmeye hazırız." diye konuştu.

Öğrencilerden İbrahim Karakaya da andı okurken çok duygulandığını belirterek, "Askerlerimiz bizim için savaşıyor, onlara destek vermek için böyle bir şey yaptık. İnşallah yerine ulaşır." dedi.