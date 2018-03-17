Kağızman'da Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Kağızman ilçesinde bazı esnaflar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

İstiklal Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, şehitler anısına gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehitler için dua okunduğu programda grup üyeleri, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganını attı.

Grup adına açıklama yapan Zuhal Kurt, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Hatay'a gideceklerini ifade ederek, "Biz Nene Hatunların torunları olarak gerektiğinde de savaşmaya hazırız." dedi.

AK Parti Kağızman Kadın Kolları Başkanlığı organizesinde toplanan kadınlar, Mehmetçik'e destek ve moral olmak amacıyla Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.

Programa, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.