Kağızman'da Sulama Suyu Projesi hayata geçiriliyor
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Kağızman'da Sulama Suyu Projesi hayata geçiriliyor

24.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:23
Kağızman'da Sulama Suyu Projesi hayata geçiriliyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde Sulama Suyu Projesi hayata geçiriliyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Sulama Suyu Projesi hayata geçiriliyor.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yaptığı açıklamada, Kağızman Sulama Suyu Projesi'nin Devlet Su İşleri tarafından gündeme alınarak çalışmalara başlandığını söyledi.

Projenin 1957 yılında gündeme alındığını ancak bir türlü hayata geçirilemediğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Sulama projesi belediyemizin çalışmaları neticesinde güncellenerek tekrar gündeme alınması ve Devlet Su İşleri tarafından yaptırılması için çalışmalarımızı başlattık. Gölettin oturma durumunu belirleyecek sondaj çalışmaları neticesinde 30-40 metre derinliğe kadar çok iyi sonuçlar verdi. 3 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak gölet, Kağızman'ın yaklaşık 40 ila 60 yıl kadar sulama su ihtiyacını karşılayacaktır."

Yıldız, Kağızman'da birçok meyve bahçesi olduğunu ve sulama projesiyle bu suyun ilçeye "can" olacağını dile getirerek, "Yapılacak olan gölet ile sulama su sıkıntısı yaşanan ilçemizde bahçelerde can suyu olarak kullanılan içme suyu tasarrufu da sağlanacak. Gölette fazla tutulan suyun ayrıca arıtma tesisi yapılarak içme suyu sağlanması kapsamında gerekli proje ve çalışmalarımızda yürütmekteyiz. Bu sayede ilçemizde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısını bu sayede çözmüş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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