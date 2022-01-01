Kağızman'da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ve zabıta ekipleri, ilçede zincir marketler ve gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı.

Ekipler, denetimde ürünlerin gramaj, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

Belediye Başkanı Yıldız, mevzuata aykırı hareket eden iş yerleri ile ilgili gerekli tutanakların tutulduğunu belirterek, "Yaptığımız denetimlerde, özellikle zincir marketlerin haksız fiyat uygulamaları ortaya koyduğu görülmektedir. Yerel marketlerin fiyatlarıyla kıyas yapıldığında, yerel marketlerin daha küçük hacimlere sahip olmasına rağmen zincir marketlere göre uygun fiyat politikaları uyguladığını gördük. Bu vesileyle hemşerilerimizin şahit oldukları, olacakları tüm kusur ve haksız uygulamaları ilgili birimlerimize iletmelerini istiyorum. Bu konuda belediyemizin konunun takipçisi olduğunu bilmelerini istiyorum." dedi.

AA / Ali Çelik - Son Dakika Haberleri

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