Kağızman'da beton bariyerler yoldan kaldırılarak araç ve yaya trafiğine açıldı
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Kağızman'da beton bariyerler yoldan kaldırılarak araç ve yaya trafiğine açıldı

Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel
Kağızman'da beton bariyerler yoldan kaldırılarak araç ve yaya trafiğine açıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde güvenlik gerekçesiyle 7 yıl önce kaymakamlık ve güvenlik güçlerinin bulunduğu caddelere konulan beton bariyerler kaldırıldı.

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Kars'ın Kağızman ilçesinde güvenlik gerekçesiyle 7 yıl önce kaymakamlık ve güvenlik güçlerinin bulunduğu caddelere konulan beton bariyerler kaldırıldı.

İstiklal Alanı'nda bulunan Kağızman Kaymakamlığı ile güvenlik güçlerinin bulunduğu caddelerde, 2014 yılında güvenlik gerekçesiyle beton bariyerler bırakılarak araç trafiğine kapatılmıştı.

Kağızman Kaymakamı Turan Soğukoluk'un talimatıyla beton bariyerler yoldan kaldırılarak, yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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