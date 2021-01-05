Kağızman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi heyecanı
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Kağızman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi heyecanı

05.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:28
Kağızman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi heyecanı

Kağızman Belediyesinde, toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kağızman Belediyesinde, toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kağızman Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan sözleşme kapsamında, belediye çalışanının en düşük ücreti 3 bin 350 lira olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, asgari ücreti yeniden belirlediklerini ifade ederek, "El emeği ve alın terinin ne olduğunu çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak işçi kardeşlerimizin haklarını her zaman koruyacağız, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belediye İş Sendikası yetkilileri, Başkan Yıldız'a plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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