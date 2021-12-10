Kağızman Belediyesi araç filosuna, çöp toplama aracını kattı

Kağızman ilçesinde belediyenin temin ettiği 7,5 ton kapasiteli çöp kamyonu hizmete girdi.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, aracın hizmete girmesi sebebiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini ve belediyenin kendi bütçesiyle tam donanımlı bir çöp kamyonu aldığını söyledi.

Halkın huzurla yaşayabileceği temiz bir çevre yaratmak adına araç filosunu güçlendirdiklerini anlayan Yıldız, "Artan hizmetlerimizi yenilediğimiz ve güçlendirdiğimiz araç filosu ile daha kaliteli bir hale getiriyoruz. Alınan bu yeni araçla birlikte güçlü ve planlı bir şekilde büyüyen Kağızman ilçemizin ihtiyaçları karşılanacak." dedi.

Yıldız, Kağızman'a daha iyi hizmetler için çalışmaları arttırarak devam edeceklerini belirtti.

AA / Kağızman Ali Çelik - Son Dakika Haberleri

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