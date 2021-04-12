Kağızman Belediye Başkanı Yıldız Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Kars'ın Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Kars'ın Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Kağızman Sağlık İşleri Müdürlüğüne gelen Yıldız, burada Kovid-19'un ilk doz aşısını yaptırarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yıldız, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini dile getirerek, "Bir yıldır tüm dünya olduğu gibi ülkemiz de ekonomik, tıbbi ve bilimsel bir mücadele içinde Kovid-19 salgınıyla boğuşmaktadır. Asrın salgını ile en iyi şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarını yürekten kutluyorum." dedi.

Tüm vatandaşlar daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini dile getiren Yıldız, "Geleceğimizi tehdit eder hale gelen bu virüsle en iyi şekilde mücadele etmek için en kısa zamanda ve güvenilir olarak ulaşılabilen covid-19 aşını olmamız gerekmekte, temizlik ve hijyene dikkat etmeli ve maskemizi takmalı, kurallara uymalıyız. Ülkemize ve tüm dünyaya sağlıklı günler diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik