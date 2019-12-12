Kağıttan kıyafet giyip podyuma çıktılar
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Kağıttan kıyafet giyip podyuma çıktılar

Namık Kemal Üniversitesinde geleneksel bir etkinlik haline gelen 'Kraft kağıt kıyafet yarışması' düzenlendi.

12.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:37
Kağıttan kıyafet giyip podyuma çıktılar

Namık Kemal Üniversitesinde geleneksel bir etkinlik haline gelen ' kağıt kıyafet yarışması' düzenlendi. Yarışmada öğrencilerin kağıt kıyafetlerle podyuma çıkması ilginç görüntülere sahne oldu.


"Kraft Kağıt Kıyafet Yarışması" Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin geleneksel bir etkinliği olarak Doç. Dalila Özbay organizatörlüğünde yapıldı. Yarışmada öğrencilerin giymiş olduğu kağıttan çeşitli kıyafetler sergilendi.


Podyuma kağıttan elbiselerle çıkan öğrenciler ilginç görüntülere sahne oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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