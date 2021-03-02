Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimdir? Kağıttan Hayatlar ne zaman başlayacak? Kağıttan Hayatlar fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimdir? Kağıttan Hayatlar ne zaman başlayacak? Kağıttan Hayatlar fragmanı izle!

02.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:17
Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimdir? Kağıttan Hayatlar ne zaman başlayacak? Kağıttan Hayatlar fragmanı izle!

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Netflix filmi 'Kağıttan Hayatlar'ın fragmanının yayımlanmasının ardından filmin başlayacağı tarih, konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimdir? Kağıttan Hayatlar ne zaman başlayacak? Kağıttan Hayatlar fragmanı izle!

Kağıttan Hayatlar filmi, son günlerde oldukça merak edilen projeler arasında yer alıyor. Netflix, ilk olarak Mücadele Çıkmazı adı verilen ancak daha sonra adı Kağıttan Hayatlar olarak değiştirilen filmin resmi fragmanını paylaştı.

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü çocuk oyuncu Emir Ali Doğru ile paylaştığı Kağıttan Hayatlar filminin başlayacağı tarih, konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Peki, Kağıttan Hayatlar filmi ne zaman başlayacak? Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Kağıttan Hayatlar filmiyle ilgili tüm merak edilenler..

KAĞITTAN HAYATLARFİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu, senaryosu Ercan Mehmet Erdem'e ait olan ve OGM Pictures tarafından hayata geçirilen Kağıttan Hayatlar filmi, 12 Mart 2021 tarihinde tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix platformunda izleyenleriyle buluşacak.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır.

Mehmet'in yaşamı, Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI

Filmin kadrosunda yer alan isimler ise şu şekildedir:

Çağatay Ulusoy

Emir Ali Doğru

Ersin Arıcı

Turgay Tanülkü

Selen Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Alişan Eda Ece Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Hüseyin Göçek Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kabine Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimdir? Kağıttan Hayatlar ne zaman başlayacak? Kağıttan Hayatlar fragmanı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:17:29. #1.16#
title