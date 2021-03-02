Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimdir? Kağıttan Hayatlar ne zaman başlayacak? Kağıttan Hayatlar fragmanı izle!

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Netflix filmi 'Kağıttan Hayatlar'ın fragmanının yayımlanmasının ardından filmin başlayacağı tarih, konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimdir? Kağıttan Hayatlar ne zaman başlayacak? Kağıttan Hayatlar fragmanı izle!

Kağıttan Hayatlar filmi, son günlerde oldukça merak edilen projeler arasında yer alıyor. Netflix, ilk olarak Mücadele Çıkmazı adı verilen ancak daha sonra adı Kağıttan Hayatlar olarak değiştirilen filmin resmi fragmanını paylaştı.

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünü çocuk oyuncu Emir Ali Doğru ile paylaştığı Kağıttan Hayatlar filminin başlayacağı tarih, konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Peki, Kağıttan Hayatlar filmi ne zaman başlayacak? Kağıttan Hayatlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Kağıttan Hayatlar filmiyle ilgili tüm merak edilenler..

KAĞITTAN HAYATLARFİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu, senaryosu Ercan Mehmet Erdem'e ait olan ve OGM Pictures tarafından hayata geçirilen Kağıttan Hayatlar filmi, 12 Mart 2021 tarihinde tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix platformunda izleyenleriyle buluşacak.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır.

Mehmet'in yaşamı, Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI

Filmin kadrosunda yer alan isimler ise şu şekildedir:

Çağatay Ulusoy

Emir Ali Doğru

Ersin Arıcı

Turgay Tanülkü

Selen Öztürk