Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | 3. Sayfa

Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Akıntıya kapılan 5 yaşındaki Ferman Misoğlu'nu dedesi 1 kilometre ileriden sudan çıkarttı Karabük'te arkadaşları ile yaptıkları kağıttan gemileri soğanlı çayında yüzdürürken dengesini kaybederek çaya düşen 5 yaşındaki...

Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Akıntıya kapılan 5 yaşındaki Ferman Misoğlu'nu dedesi 1 kilometre ileriden sudan çıkarttı

KARABÜK - Karabük'te arkadaşları ile yaptıkları kağıttan gemileri soğanlı çayında yüzdürürken dengesini kaybederek çaya düşen 5 yaşındaki Ferman Misoğlu boğularak yaşamını yitirdi

Olay, dün saat 16. 00 sıralarında Cumayanı köyünden geçen Soğanlı Çayı'nda meydana geldi. Ferman Misoğlu, aynı yaştaki arkadaşıyla birlikte oyun oynamak için çay kenarına gitti. Burada yaptıkları kağıttan gemileri suya koymaya çalışırken dengesini kaybeden 5 yaşındaki çocuk suya düşerek akıntıya kapıldı. Diğer çocukların haber vermesi üzerine vatandaşlar ve yakınları çay boyunda aramaya çıkarken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi. Torunun çaya düşerek akıntıya kapıldığını öğrenen dede İsmail Misoğlu, 1 kilometre ileride suyun yüzeyinde sazlıklara takılan torununu sudan çıkardı. Hareketsiz olan küçük çocuk 112 ambulansı ile hastaneye sevk edilirken, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Ferman Mislioğlu'nun cansız bedeni yapılan otopsisinin ardından babası ve dedesi ile yakınları tarafından alınarak otomobilin bagajına konuldu. Misoğlu, Cumayanı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kağıttan gemi yüzdürürken dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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