Kağıtsporlu sporcular Avrupa arenasında
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Kağıtsporlu sporcular Avrupa arenasında

Kağıtsporlu sporcular Avrupa arenasında
Bültenler - Haberler | Güncel

Kağıtsporlu başarılı sporcular milli forma ile Avrupa arenalarında kürsü için mücadele edecekler.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un Judo ve Boks branşındaki başarılı sporcuları milli takım seçmelerinde elde ettikleri başarıların ardından Ay yıldızlı forma ile uluslararası arenada mücadele etmek için milli takım kamplarına doğru yola çıktılar.

MUHAMMET AVRUPA ARENASINDA

Kastamonu ilinde düzenlenen milli takım seçmelerini birincilik ile tamamlayarak Türkiye Şampiyonu Büyükşehir Kağıtspor'lu boksör Muhammet Beyazıd Atılır Tiflis'te yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında mücadele edecek.

JUDOCULARDA HEDEF ALTIN

Öte yandan Son yapılan Türkiye milli takım seçmelerinde başarı ile mücadele eden mavi beyazlı Judocular Avrupa Kupası için milli takım kampına doğru yola çıktılar.17 Temmuz tarihinde Romanya'da yapılacak olan Ümitler Avrupa Kupasında mücadele edecek başarılı sporcularda hedef İstiklal Marşını kürsüde okutmak.

Kaynak: Bültenler

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