Kağıtsporlu Boksörler Maraş'tan 2 Madalya İle Döndü

Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kahramanmaraş ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu boksörler şampiyonadan iki madalya ile döndüler.

BAŞARILI MAÇLAR ÇIKARDILAR

45 ilden 417 boksörün katılımıyla Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor'lu boksörler iki madalya ile dönmeyi başardılar. Mavi Beyazlı Boksörlerden Alperen Terzi 66 kiloda çıktığı ringde rakiplerini yenerek finale çıkmayı başardı. Finaldeki rakibine şansızlık sonucu yenilen Alperen 2. olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Şampiyonada mücadele eden bir diğer Büyükşehirli Boksör Semih Gümüş 3. olarak kürsüde yerlerini aldı.