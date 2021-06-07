Kağıtspor'un engel tanımayan karatecileri bir turnuvayı daha başarı ile geçtiler

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Ankara Sincan Spor Salonu'nda yapılan Türkiye İşitme Engelli Karate Şampiyonası'na Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'lu sporcular damga vurdu.