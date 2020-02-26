Kağıtspor basketboldan anlamlı ziyaret

26.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:15

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Basketbol A Takımı, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde doğuştan gelen yarık dudak ve yarık damak hastalığı için ameliyat olan minik taraftarı Alptuğ Harman'ı ziyaret etti. Kağıtsporlu basketçilerin moral verme amacıyla ziyaret ettikleri Alptuğ'un mutluluğu gözlerinden okundu. Abilerinin hediyelerini de alan Alptuğ, basketçi abilerini gördüğü için çok sevinç gözyaşları döktü.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KAĞITSPOR'A ULAŞTILAR

Büyükşehir Belediye Kağıtspor Basketbol A Takımı'nı çok seven ve geçtiğimiz günlerde doğuştan gelen yarık dudak ve yarık damak hastalığı için ameliyat olacak olan Alptuğ Harman'ın ailesi, sosyal medya üzerinden Kağıtsporlu yetkililere ulaştı. Yetkililere çocuklarının basketbol takımını çok sevdiğini ve ameliyat olacağını belirten aile, moral olması için Kağıtsporlu basketçilerden çocuklarının sosyal medya hesabına ameliyatında başarılar dileyen bir mesaj yayınlamasını istedi. Bunun üstüne hemen aile ile iletişime geçen Kağıtsporlu yetkililer, sosyal medyadan mesaj değil minik taraftarın yanına gelmek istediklerini belirtti.

FORMA VE BASKETBOL TOPU HEDİYE ETTİLER

Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olan minik taraftarını ziyaret eden Kağıtspor Basketbol A Takımı basketbolcuları, önce ailesi ile sohbet etti. Basketbolcular daha sonra Alptuğ'a imzalı forma ve basketbol topu hediye etti. Mavi Beyazlı takımın kaptanı Sertay Gürsü, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Kardeşimize biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Onun mutluluğu ve sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli. İnşallah Alptuğ, iyileşip ilk maçında yanımızda olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler