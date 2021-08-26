Kağıthaneli çcocuklar daha sağlıklı büyüyor
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Kağıthaneli çcocuklar daha sağlıklı büyüyor

Kağıthaneli çcocuklar daha sağlıklı büyüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kağıthane Belediyesi Doğal Buz Pisti'nde, 6-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençler salıdan cumaya haftanın dört günü 09.00-13.00 saatleri arasında ücretsiz buz pateni dersi alıyor.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de usta eğitmenler tarafından verilen buz pateni dersine katılarak çocuklarla vakit geçirdi.

Dört mevsim hizmet verecek şekilde tasarlanan Doğal Buz Pisti toplam 205 metrekare pist alanına sahip.Başkan Öztekin'in 'Sporcuhane' projesi kapsamında hayata geçirdiği Kağıthane Belediyesi Doğal Buz Pisti'nde 120 öğrenci ders alıyor. Öğrenciler derslerde dengede durma, kondisyon sağlama ve paten kayma pratiği ediniyor.

Buz pateninin özellikle çocuk gelişimine birçok fa7ydası var. Düzenli olarak yapılan buz pateni antrenmanları ile kalp damar dolaşım sistemi güçleniyor. Yüksek kalori harcama özelliğinden dolayı buz pateni, obezite sorunu olan çocuklar için oldukça faydalı. Düzenli olarak yapılan buz pateni antrenmanları ile fiziksel dayanıklılık artıyor. Bu sayede çocuklar günlük hayatta daha zinde, daha hareketli, yüksek enerjili ve yorgunluğa karşı daha dirençli hale geliyor. Buz pateninin stresi azalttığı ve zihinsel sağlığa da iyi geldiği bilinen bir gerçek.

Başkan Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediyesi'nin sporda ulaştığı ulusal ve uluslararası başarıların devamı olarak; buz pateninde de ileriki dönemde madalyalar hedeflediklerini söyledi. Tesise çocuklarıyla birlikte gelen aileler de verilen hizmetten memnun kalarak Başkan Öztekin'e teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

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