KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de zincirleme kaza: Motosikletli kurye acı içerisinde kıvrandı

İSTANBUL - Kağıthane'de park için yanaşan otomobile panelvan araç çarptı. Arkasından seyreden motosikletli kurye de panelvana çarparak yere savruldu. Kaza sonucu yaralanarak acılar içerisinde yerde kıvranan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 13.15 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki otobüs cebine park için yanaşan 34 T 1238 plakalı araca Wolksvagen marka otomobile, siyah bir panelvan araç arkadan çarptı. Bu esnada panelvanın arkasında seyretmekte olan motorsikletli kurye Yasin Bulut duramayarak panelvana çarpıp aracın altına savruldu. Kaza sonucu yaralanan sürücü Bulut, acı içerisinde yerde kıvrandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Bulut'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Öte yandan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Yasin Bulut'un bacağının kırıldığı öğrenildi. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.