Kağıthane'de yokuş aşağı kayan kamyonet böyle devrildi: 1 yaralı

Kağıthane'de yokuş aşağı kayan kamyonet böyle devrildi: 1 yaralı Kağıthane'de dik yokuştan çıkamayan kamyonet geri geri kayarak devrildi.

Kağıthane'de yokuş aşağı kayan kamyonet böyle devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Kağıthane'de dik yokuştan çıkamayan kamyonet geri geri kayarak devrildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada kamyonetin kaydığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18: 00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Bostan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkmak isteyen kamyonet şoförü, dik yokuşta aracın kontrolünü kaybederek geri geri kaymaya başladı. Kamyonetin kontrolünü tamamıyla kaybeden sürücü 10 metre geri geri kaydıktan sonra, kamyonet yan yatarak devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale etti.

Kamyonetin kayma anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonetin yokuş yukarı çıkmaya çalıştığı görülürken yokuşun tepesine gelen kamyonetin daha fazla gidemeyerek geri geri kaydığı görülüyor. Yaklaşık 10 metre geri geri gelen kamyonun kaydığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıyor.

"Çok korkuyorum, burası çok tehlikeli"

Mahalle sakinlerinden İpek Ökten,

"Mutfaktaydım dışarı çıktım. Olay olmuş, baktım ki kamyonetin yan yattığını gördüm, başka da bir şey göremedim. Sürücüyü de içinden çıkarttılar. Baya bir uğraştılar. Burada çok kaza oluyor, sabah da çekici geldi. Şurada büyük kamyon vardı, onu da sabah kaldırdılar. Dün de akşam bir araç incir ağacının böğrüne vurdu. Bu kaza 3'üncüsü oldu. Çok korkuyorum, burası çok tehlikeli. Bir çaresine bakmak lazım" diye konuştu.

Yan yatan kamyonet kaza sonrası çekici ve kepçe yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş