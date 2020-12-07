Üniversite öğrencisinin sır intiharı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Üniversite öğrencisinin sır intiharı

07.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:38
Üniversite öğrencisinin sır intiharı

KAĞITHANE'de 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, arkadaşlarına "Bu kararı almak kolay olmadı.

KAĞITHANE'de 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, arkadaşlarına "Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet" diye mesaj attıktan sonra intihar etti.

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi Ece Sokak üzerinde bulunan bir sitede saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Cengiz Kaan Demirbaş evde tek başına kaldığı sırada dedesinin silahı ile intihar etti. 

"BU KARARI ALMAK KOLAY OLMADI"

Demirbaş intihar etmeden önce arkadaşlarına sosyal medyadan mesaj göndererek "Bu kararı almak kolay olmadı. Köpeğim size emanet" dedi. Daha sonra 155 hattını arayan Demirbaş, intihar ettiğini söyleyerek telefonu kapattı. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve geldiğinde Cengiz Kaan  Demirbaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

ARKADAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTUÜniversitenin Amerikan Futbolu takımında da oynayan Cengiz Kaan Demirbaş'ın arkadaşları olay yerine koştu. Büyük şok yaşayan Demirbaş'ın arkadaşları birbirlerine sarılarak teselli buldu. Gözyaşlarına hakim olamayan gençler, zor anlar yaşadı. Demirbaşın köpeğine ise arkadaşları alarak sitenin bahçesinde gezdirdi.Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Demirbaş'ın cesedi adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı.

 


Üniversite öğrencisinin sır intiharı
Üniversite öğrencisinin sır intiharı
Üniversite öğrencisinin sır intiharı
Üniversite öğrencisinin sır intiharı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Öğrencileri için atıl durumdaki sıra ve masaları renklendirdiler
Öğrencileri için atıl durumdaki sıra ve masaları renklendirdiler
Anadolu Üniversitesi iş yaşamı ile öğrenciler arasında köprü olmaya devam ediyor
Anadolu Üniversitesi iş yaşamı ile öğrenciler arasında köprü olmaya devam ediyor
Üniversite öğrencilerinden 'Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi'
Üniversite öğrencilerinden "Zirai İnsansız Hava Aracı Projesi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Burcu Esmersoy
Spor Sörloth Okan Buruk Sinan Gümüş Yılmaz Vural İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Bursa Aydın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üniversite öğrencisinin sır intiharı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:49:44. #1.15#
title