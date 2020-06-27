KAĞITHANE'DE SİLAHLI SALDIRI BİRİ 8 YAŞINDA ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI Kağıthane'de motosikletli bir kişi spor salonu önünde bekleyen kişilere ateş açtı.

Kağıthane'de motosikletli bir kişi spor salonu önünde bekleyen kişilere ateş açtı. Olayda salon önünde bekleyen biri 8 yaşında çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, 20.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen motosikletli bir kişi sokağa girdi. Yanında bulunan silahı çıkaran kişi, sokak üzerindeki spor salonu önünde bekleyen kişilere 8 el ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Olayda biri 8 yaşında çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay gören Rıfat Yılmaz 'Burada oturduğumuz sırada karşı tarafımızda duran bir çocuğun vurulduğunu gördük. Talha diye bir arkadaş var onun da bacağına kurşun isabet etti. Saldırgan elindeki silahın tetiğini çekmeye çalışırken yanına gittim, 'sen ne yaptın Her yer kan gölü oldu' dedim. Elinde silahı vardı korktum. Kaçtım. O da Caddeye doğru girdi. Spor salonundaki bir ablanın çocuğu ile birlikte 3 kişi yaralandı. Çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaralanan 8 yaşındaki çocuğun spor salonunda çalışan annesinin yanına geldiği, olay sırasında spor salonunun önündeyken koluna kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA