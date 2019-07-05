Kağıthane'de PTT şubesinde silahlı soygun

Kağıthane'de bulunan PTT şubesine gelen elleri silahlı, yüzleri maskeli 2 şahıs, güvenlik görevlisine silah doğrultarak paraları alıp kaçtı. Olay, Kağıthane Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. İddialara göre, saat 16.00 sıralarında PTT şubesine gelen elleri silahlı yüzleri maskeli 2 şahıs, güvenlik görevlisine silah doğrulttu. Şahıslar, gişe görevlilerinden paraları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

(Murat Horoz/İHA)

Kaynak: İHA